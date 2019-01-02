香港最年幼換心病人6歲　救活智愷難度更大

13個月大的小智愷出生患有限制性心肌病，急需換心續命。限制性心肌病幾乎等於絕症，無藥根治，只能靠換心續命。瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成指，香港過往未曾出現過這麼年輕的捐贈者，令救活小智愷更大難度。他相信，小智愷需要一個體重8至15公斤的嬰兒捐贈者，去世後捐出小心臟，才能有機會存活。



瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷表示，未出現嚴重併發症時，小智愷需服用阿士匹靈等藥物控制供血情況，但該類病人多數會在一至兩年左右出現嚴重病發。而目前小智愷使用的外置人工雙心室輔助裝置，需要在他的小小身軀開4個傷口，接駁4條喉管幫助體內血流循環。由於是入侵性的儀器，加上他體弱，接駁時間愈長，感染風險愈大，而且亦可能有積聚血塊致中風的風險。



倫建成說，有一名年約15歲患擴張性心肌病的病童都在換心的輪候名冊，該病童的情況相對較穩定。他又說，目前香港進行換心手術的病人年紀最小是6歲，而現時因為年幼嬰兒死亡率低，捐贈者也極少，令救活小智愷更添難度。他又指，外國不乏這些年幼的捐贈者，並有成功移植個案，捐贈者多數是意外如車禍身亡的嬰兒，故此只要是可行的方法，醫院都會盡力嘗試，倘若有機會成功移植，小智愷便會是香港最年輕的換心個案。