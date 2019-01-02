政Whats噏：羅致光懶拉票　取消對沖開位隨時滑鐵盧

取消強積金對沖嘅戰場由勞工顧問委員會轉到立法會。嚟緊周五(4日)財委會將審議勞工處開位建議以處理取消對沖工作，據悉極力反對取消對沖嘅身兼自由黨黨魁嘅議員鍾國斌會繼續「出招」力阻外，有指勞工及福利局局長羅致光懶懶閒唔拉票，惹來部分建制派議員不滿，明言叫政府要吸取早前工務小組拉倒有機資源回收中心嘅教訓，「唔好以為搵個政助嚟就可以！」意即咪當建制派「老奉」要投支持票。



政府喺舊年提出取消對沖嘅方案，兼向立法會建議於勞工處開設一個首席勞工事務主任嘅常額職位專責搞取消對沖。但舊年底人事編制小組委員會審議建議時，唔少議員都質疑點解要搞常額，鍾國斌更提臨時動議要求將有關職位改為編外制，可惜未獲得大比數支持，動議不獲通過。而開位建議雖可交付財委會審議，但係亦存在暗湧，隨時會滑鐵盧。



除咗大會主席梁君彥外，立法會全體議員都係財委會委員，據了解，上次投下反對票嘅自由黨、旅遊界姚思榮、金融界陳振英同建築界謝偉銓都會繼續反對，經民聯則或繼續投棄權，而鍾國斌亦正擬對策如再提臨時動議或中止待續等，勢要阻止當局開位。故此種種，手握十三票嘅建制大黨民建聯(民記)成為政府嘅「救命草」。



政府消息指，當局由交建議至上財委會都十分緊張，強調呢個位必須開常額，以免加重勞工處現職同事工作量，如果開唔到或會影響落實取消對沖進度，所以局方喺聖誕假期後已陸續聯絡議員拉票，但仍未達安全系數，擔心「甩轆」。



另有消息指，民記早已決定不會阻礙政府，但亦不滿現屆政府「老奉」態度，明言「夠唔夠票，睇佢哋(勞福局)點拉票嘞」，該黨唔會綑綁眾人坐定投票。



有建制派議員直指，如果真係好擔心，就唔好只係派政治助理嚟拉票，正副局長都唔見影，而且成個假期冇收過電話，只係今日(2日)收過WhatsApp箍票，咁樣冇乜誠意可言，講明政府應該吸取有機資源回收中心嘅教訓，唔好大安旨意，每位議員工作都好繁重㗎。數數吓有成三分一建制派都唔支持開位，政府再唔落力拉吓票，睇怕都要彈回頭再做㗎喇！



查實現屆政府上場後，不乏投訴炮轟官員懶惰兼「老奉」，近來激到建制派都要做「壞孩子」，當局真係要檢討吓，否則將來每項建議都被否決就有排煩嘞！