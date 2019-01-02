油塘工廈升降機開門突急升　男子跳𨋢避一劫

油塘工廈升降機險變「斷頭台」！一名男子今晨(2日)如常在油塘工業大廈乘搭升降機上班，當抵達7樓時，𨋢門打開，該男子正步出之際，豈料升降機突然急速向上升，該男子的頭部幾近撞到𨋢門，他在千鈞一髮間跳出升降機，否則恐被夾住。逃過大難的男子要求大廈及機電工程署徹查事件，確保升降機安全。機電署證實涉事升降機有不正常移動情況，已對該𨋢發出禁止令，並要求有關升降機負責人及承辦商提交事故通知書及調查報告。



現場為油塘崇信街2號油塘工業大廈第一座，樓齡約30多年，險被𨋢門夾住的黎先生驚魂未定，由同事陪同到大廈管理處了解事件。從大廈升降機閉路電視片段可見，事發時有6人在地下搭𨋢前往到大廈不同樓層，當中4人陸續步出升降機，未見異樣，直至升降機升到7樓時，𨋢門打開，黎先生正準備步出，豈料升降機突然急速向上升，他急忙從升降機跳下保命。



之後升降機門關上，繼續升至8樓，𨋢門再次打開，並再度向上升，之後就發生故障停下，一名男子被困升降機內。



險被夾倒、經歷生死一瞬間的黎先生猶有餘悸，他向東網表示，當時半邊身已踏出升降機，豈料升降機突然繼續向上升，在電光火石之際，他只好「博一博」跳出升降機，否則恐怕會被𨋢夾住「扯上去」，後果不堪設想。他指該工廈只有一部客用升降機及兩部貨𨋢，他與其他公司職員都要使用該升降機，十分憂慮升降機的安全，要求機電署正視問題，盡快查明事故原因。



在該大廈上班的王先生亦對升降機發生嚴重事故表示驚訝，他直言每次搭𨋢都會非常小心，「我哋係血肉之軀，出入升降機都要睇清楚。」日後會提高警覺分外留神。而事發後，大廈的業主立案法團張貼告示，指升降機維修暫停使用，直至另行通知。



東網致電大廈的業主立案法團查詢事件，職員表示十分忙碌並匆匆收線。升降機承建商其士(香港)有限公司指維修人員正了解情況。有大廈管理員透露，涉事升降機一向運作正常，未試過發生嚴重事故。



機電署發言人表，今日下午1時接獲通知，指上址一座的一號升降機在早上約8時40分發生事故，該署隨即派員調查，發現有關升降機有不正常移動的情況，幸事故並未令乘客受傷。為安全起見，該署已對上述升降機發出禁止令，並要求有關升降機的負責人及承辦商提交事故通知書及調查報告。



發言人續指，有關升降機須由註冊升降機工程師進行全面測試，確定安全後才可恢復運作。該署亦會跟進是否有人有違反《升降機及自動梯條例》的要求，如發現有違規情況，定必嚴格執法。