政府資訊地圖增報實時交通　搵校網家長至愛

地政總署最近更新地理資訊地圖，加入氣溫、空氣污染指數、泳灘水質及交通狀況等實時資料；而搜尋體育館，亦可連結到康樂及文化事務署網站訂場。面對流行的地圖App，地理資訊地圖優勝之處是提供大量政府資訊，例如小學校網便最受家長歡迎，其次是遠足路線和地段資料。



地理資訊地圖： www.map.gov.hk 為地政總署開發的數碼地圖平台，地圖結合來自廿九個部門的二百七十種資訊，例如政府部門辦事處、社區設施、學校、文化康樂體育設施、醫院診所、交通資訊、選區界線和投票站等。該署土地測量師陳采然說，地理資訊地圖新加入天氣及交通狀況等實時資料，例如運輸署的道路交通實況畫面。她又舉例稱，搜尋土瓜灣體育館，地圖同時顯示「九龍城區的體育館」標籤，按下便找到區內其他體育場，方便訂場。



陳采然指出，地理資訊地圖每日都有一萬人使用，最多人瀏覽的政府資訊是小學校網，輸入地點便可以知道所屬校網，其次是遠足路線，以及土地相關資料，例如地段和政府閒置土地；而為配合地段資料，地圖亦連結到土地註冊處，好快可以查冊到相關物業資料。她續稱，配合公開數據政策，今年陸續增設短期租約地、公眾休憩用地資料，以及與公營機構和非政府組織合作，在地圖加入他們與市民息息相關的資訊。



土地測量師魏慶棠和署理高級土地測量師蔡濱則稱，地政總署開發了地圖應用程式界面和地理空間信息樞紐，方便其他政府部門應用地圖。