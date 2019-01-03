伯伯倒地扮碰瓷　阻巴士開車　全因一罐汽水？

碰瓷黨變種？近日大埔有兩名伯伯疑在巴士大聲喧嘩並倒瀉汽水，被人責備後反在馬路擾攘，阻礙巴士駛離，甚至倒地佯裝受傷，令車長及一眾乘客不禁目瞪口呆。



影片於周一（31日）上載至Facebook群組「香港交通突發報料區」，當日下午約1時15分，有兩名伯伯在大埔廣福道落巴士後，分別站在行人路與馬路上，與車長及一班乘客爭執。



有乘客批評︰「你兩個喺上面講足全程呀」，惟兩老未有理會，其中一人更在車前蹲下，用筆在報紙上抄寫着東西。車長無奈地指︰「你依家係咪阻住交通先，你兩個依家係咪搞事先」。



手持汽水罐的伯伯氣憤地解釋︰「佢只係倒瀉汽水，唔係專登嘅，我成罐都喺度，你依家係咪要開車先？」在車長聲言要報警下，他勸車前的伯伯離開︰「喂，行開，佢話要開車呀，行開」。



未料該伯伯走至馬路邊後，趁巴士關門駛離，再度衝至車前，假裝受傷跌倒。車長立即表示：「掂都冇掂過佢，你咪繼續扮畀我撞到囉，全部人拍晒片」。雙方一陣僵持，最終在途人力勸下，兩老始慢慢離去。



不少網民怒斥兩老：「垃圾」、「呢對2蚊客，自己無嘢做就咪煩人哋返工啦」、「落車開佢哋波啦」。有人則慨嘆：「香港真係壓力大，咁多傻佬」。

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