政府派4000蚊囚友麥難民有冇份？　東網話你知

政府下月1日接受市民申請4000港元「關愛共享計劃」，惟申請人須符合多項條件及遞交住址證明及銀行戶口等，令部分人例如在囚人士、露宿者或「麥難民」及內地居住的長者未必符合有關條件而被「DQ」。東網向財經事務及庫務局查詢，得出一個意想不到的結果。



根據財庫局公布有關計劃的資料顯示，申請期由下月1日至4月30日，申請人須符合6項條例，包括年滿18歲、屬香港居民、通常居於香港(即過去12個月有不少於180日留港)，而申請時須遞交最近3個月的住址證明及銀行戶口等。



對於一般港人而言，遞交上述資料當然不會太難，惟對於現時約8200名在囚人士而言，單是外出遞表已屬「不可能的任務」。不過，財庫局早有安排，在職家庭津貼辦事處會透過懲教署，把適用在囚人士的申請表格派發予合資格的在囚人士，成功申請者可透過其個人名義開立的本地戶口、或獲釋後親身前往職津處取支票、甚至透過懲教署獲得有關款項。換言之，在囚人士亦屬合資格受惠者，連已破產的前政務司司長許仕仁，亦有機會可獲得4000港元。



除在囚人士外，無法提交有效住址證明的尚有露宿者或「麥難民」。財庫局回覆指，有關人士只須申報慣常露宿地點和提供有效的聯絡方法亦可申請。根據社會福利署資料，現時有約1091名露宿者在社署登記，而該批露宿者因有社工跟進，相信申請計劃沒有太大難度。



至於現時約2.5萬名廣東計劃及福建計劃的受惠長者，他們由於長居內地，理應不符合通常居港的規定。不過，政府早前已表明，現時領取公共福利金者，如出「三糧」後仍不足4000港元，將自動補回有關差額予他們，故他們不受通常居港的條件限制，且早在去年已收到有關差額。