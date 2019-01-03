漁護署已制定措施防非洲豬瘟　倘有野豬死亡會化驗

內地非洲豬瘟疫情持續擴散，漁農自然護理署署長梁肇輝今(3日)出席大埔區議會會議時表示，署方及相關部門已就非洲豬瘟制定應變措施，防止疫情流入香港，包括加強監測、檢疫及消毒入口、屠房及本地農場，停止進口內地豬種及必須停用廚餘餵豬等，如有需要亦會銷毀豬隻，並對受影響農戶作賠償安排，署方現時正就賠償安排與業界磋商中。



梁補充，署方正跟進農戶提出日日清潔屠房等建議，亦十分關注野豬會否患非洲豬瘟，已就野豬管理採取特別措施，如發現有野豬患病或突然死亡，會採樣本化驗檢測是否患豬瘟。



多名議員關注野豬擾民情況，亦擔憂野豬會否感染豬瘟，促該署加強管理野豬問題。區議員任萬全指現時日本、台灣及菲律賓已完全禁止內地豬隻或豬肉入境，惟香港仍容許內地活豬進口，詢問梁在甚麼情況下才會禁止。另一區議員任啟邦質疑早前該署的殺豬演習十分兒戲，「淘寶淘幾隻大小豬，又唔知幾重！」



梁肇輝回應指，現時內地有23個省份發現有非洲豬瘟，強調香港與內地有緊密聯繫，當有內地農場發現爆發豬瘟，該農場5公里半徑範圍內的豬不能販賣，10公里半徑範圍內的豬則要接受監測，故患病豬隻不會流入香港。他又指現時快速檢疫下，4小時已初步得知豬隻有否感染，而分流屠宰本地豬及內地豬的做法，牽連屠房內運作，買家、入口商及本地農場都有可能受影響，需再考慮。他會後又表示，現未有任何野豬需要檢疫。