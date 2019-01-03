中一自行收生今起交表　印尼家長盼子入皇仁

2019/20學年的中一自行收生階段今日(3日)開始，家長由今日起至本月17日可到心儀學校遞交申請表。位於灣仔區的傳統官立名校皇仁書院，早上9時起陸續有家長冒着微雨到學校遞表。有家長由荃灣跨區前來，稱兒子自四年級起已為升中作準備；亦有非華語學生家長安排兒子學習多項課外活動。



居於灣仔區的印尼裔家長YU女士今早9時已到達皇仁交表。她認為皇仁的聲譽好、水準高，非常希望其子入讀。她帶同兒子參加課外活動的證明以及校長推薦信等文件，指其子有學功夫、板球、柔道和欖球等運動，平日亦有參加私人補習及學校的功課輔導班。她提到，兒子就讀的跑馬地寶覺小學，有特別幫助非華語學生處理升中所需的文件，為她解決不少煩惱。她自己亦有替兒子預備面試，但認為最重要是讓他在面試中表現真實的一面，有信心他能考入。



家住荃灣的黎太稱，其子為預備升中，自小四起已發奮讀書爭取好成績，現時就讀的小學亦考獲全級頭10名的佳績，又有上鋼琴、跆拳道和奧數興趣班。黎太續指，兒子在去年3月曾參加皇仁的開放日，與該校學生交談後留下深刻印象，自此便一心希望考入。她亦認為，皇仁在學術及教導學生做人方面均表現出色；被問到對該校哪位校友最有印象，她就說是港大深圳醫院院長、港大醫學院教授盧寵茂。對於兒子日後或要跨區上學，她則未感擔心，「男仔唔驚啦，都係搭港鐵啫。」