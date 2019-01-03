「煥然懿居」接受申請　市民彈開放式床都放唔到

市區重建局馬頭圍道「煥然懿居」450個首置單位，今日(3日)起接受申請以及開放示範單位供市民參觀。從事銷售行業的馬女士現時一家四口居於500呎單位。她參觀示範單位後表明不會考慮開放式單位，「淨係考慮一房，開放式連隔音都無，一張床都放唔到，310幾萬買個咁嘅單位唔OK囉」。她批評政府過去房屋政策一直未有協助收入「唔上唔落」的一群，直斥：「我哋有交稅，但好少理我哋呢班，即使有首置，但係數量太少，又細，好唔fair(公平)。」



33歲的譚先生今早前往大角咀參觀示範單位，他5年前與內地太太結婚，婚後一直與父母於元朗一個300多呎公屋同住，亦因為居住環境擠迫，4歲女兒未能同住，需要與親戚同住劏房，希望今次抽中302呎單位，日後可以一家團聚，亦會為女兒再間一房，讓她有獨立空間。



他直言過往曾三次抽居屋，均無中籤，亦曾看過元朗400多呎私樓單位，但價格太高，不能負擔，從事工程的他表示首置的入息下限較高，今次勉強符合資格，希望政府日後推出更多資助房屋，並降低申請門檻。他又指一切以上車為優先考慮，噪音、空氣污染均不介意。



方太為24歲的兒子取表，她表示任職會計的兒子計劃成家立室，由於超出居屋申請資格，又未能負擔私樓，故考慮申請首置，「一路都買唔到，希望博一博」。她表示會幫兒子繳付首期，至於供樓相信他個人有能力。



有意申請購買「首置」先導項目單位的人士，可以今日起在「煥然懿居」網站下載和遞交申請表，及於網上繳付申請費港幣240港元；或親身到大角咀福全街「市建一站通」遞交申請，申請將於1月23日晚上7時截止。