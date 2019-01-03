網民熱話：導盲犬搭九巴　車長打上台問唔專業？

導盲犬是失明人士的好助手，現時巴士、港鐵及山頂纜車均列明導盲犬可上車，惟公眾對導盲犬的工作卻未必理解。有網民今早(3日)在Facebook專頁「香港突發事故報料區」上發文，指今早在屯門富泰邨巴士站疑發生導盲犬被拒上巴士的事件，圖片所見，一名穿着黑色羽絨衣的人士帶同導盲犬，被擋在一架九巴67M門前，而後面仍有市民排隊準備上車。



發貼的網民稱，該導盲犬「有晒證件」，但司機「仍要打番上巴士台問，阻住其他乘客時間！」但文中未有交代導盲犬最終是否有成功搭車。



貼文一出旋即引起網民熱議，有網民批評司機要打上台問明情況，即顯示不專業，因巴士條例上寫明導盲犬可乘搭公共交通工具；另有網民指，或者司機顧慮到車上或有乘客害怕動物，故作進一步考量，呼籲大家「切勿跟車太貼」。



九巴回應指，今早一輛67M線巴士駛至富泰邨站時，一名乘客帶同犬隻上車時，車長向該名乘客查證有關導盲犬的證明文件。九巴歡迎導盲犬陪同視障人士乘搭巴士，並為車長提供指引及訓練，以協助視障人士使用巴士服務。



網民有話說：



Moon Mak：其實每架巴上應該都有張貼巴士條例，其中一條已經清楚寫明可帶導盲犬。



Han Lee：睇嚟九巴司機都要受訓一年， 咁淺嘅條例都唔識，普通市民，小朋友都識。



Ting Tsang Tsang：集體打去投訴



Tomtom Tom：問清楚都唔畀？司機唔問又有人會話做乜有人畀狗上車，香港人就是甚麼都投訴搞到司機人人自危



Jeffery Yan：其實有好多人都怕狗or對貓貓狗狗有敏感，希望大家獨立分析下，司機都係為乘客着想。



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