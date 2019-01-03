涉侵吞捐款兼拒申報利益　「瞓街牧師」遭教會追討

因關注深水埗露宿者問題而被人稱為「瞓街牧師」的林國璋，捲入擬與越南籍女受助人風波後，於去年被其創立的基督敎善樂堂終止主席職務，事件有新進展。基督教善樂堂昨(2日)入稟高等法院，指林擔任該教會的主席期間違反對該教會董事受信責任，包括未向教會披露而促使教會租用林的物業、向其未婚妻提供可觀的金錢、將教會捐款留給自己使用等，教會要求法庭下令林交代帳目和賠償教會的損失。



原告基督教善樂堂有限公司，被告為林國璋。入稟狀透露，自原告於1997年成立後，林在原告擔任不同職務，包括出任原告董事會主席至前年7至8月為止，以及成為關注深水埗區露宿者問題項目「守護兄弟行動」的負責人至去年7月為止。原告於2016中至2018年中期間，揭發林違反對原告的董事授受責任，而林於2018年不再出任原告的董事。



入稟狀指，林透過個人及其全資擁有的林氏音樂藝術中心有限公司，持有筲箕灣道324號潤民商業中心6樓全層的業權，在未有向原告披露情況下，促使原告自1997年至2017中租用該處其中兩個單位，並促使原告為該處支付管理費，期間林把該處用作自己的工作間，其他人未經林准許是不能進入該處。



入稟狀續指，林於2015年至2017年期間，未有向原告披露與其情人或未婚妻的關係，在有實際或潛在的利益衝突，透過「守護兄弟行動」支付可觀的金錢給其情人或未婚妻。另外，林於2014年至2017年代原告買了一些書籍後，要原告付款，但把該些書籍留給自己用。再者，2017年至2018年期間，林沒有向原告交代由第三者給予原告的捐款和售賣原告的宗教物品的款項。