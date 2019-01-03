大團圓結局！打尖大媽乖乖排隊　小巴司機窩心回應

日前有位大媽在荃灣搭小巴打尖，被司機和乘客合力驅趕落車。誰知翌日大媽再度碰上同一小巴司機，但大媽已吸取教訓，乖乖排隊上車，劇情可謂峰迴路轉。



早前目擊排隊打尖的乘客，在其Facebook專頁「哈弟Hadee─我由乜乜徒步到乜乜」分享「續集」，指星期四（3日）搭小巴時，竟然戲劇化地又遇見該位操普通話的打尖大媽及小巴司機。



小巴司機一見到熟悉的臉孔，即時喊停大媽。大媽面露驚慌，澄清指︰「我有排隊」、「我真的有排隊！」司機無奈地稱他知道︰「我係想叫你唔使嘟卡，上次你畀咗錢，我諗住今次唔收錢喇，我唔係話你唔排隊呀」。



事主笑稱大媽「總算學乖了」，更透露小巴司機在大媽到站落車時，幽了一默︰「我唔怕老婆，但都怕咗你」。



不少網民稱讚事件有愛︰「阿姐咁樣做，大家都和諧，小巴司機抵讚」，「如果個個都肯改就好了」。



該大媽星期二凌晨試圖打尖搭小巴，雖然一上車就已經拍卡坐下，但司機及乘客均不值她所為，喝令她落車。大媽抵死不從，有肥仔乘客遂搶過她的手機，放在馬路上，迫使大媽落車。

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