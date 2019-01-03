鄭若驊上任1年扑咪10次　曾連續7個月潛水

上任快將一年的律政司司長鄭若驊，最近一次會見傳媒是於上月26日，而根據東網統計，連同上月底一次，鄭於年內僅10次公開回應傳媒提問，當中3次涉及其僭建醜聞，且有7個月潛水「零扑咪」，即一年平均每月不足一次作公開回應。有學者狠批鄭若驊自我中心，「懶理」民情只活在自己的世界，令人感覺律政司如「黑箱作業」。



根據資料，鄭若驊於去年1月6日履新，即日便要就其位於屯門海詩別墅的獨立屋被揭發有僭建物作公開回應及致歉，隨後「龜縮」半個月出席電台節目再就僭建解畫，節目後第二次回應傳媒提問。至1月底，鄭先後出席立法會大會、司法及法律事務委員會會議後會見傳媒。



在去年2月及3月，鄭於出席立法會《廣深港高鐵(一地兩檢)條例草案》委員會後，兩次簡短回應有關一地兩檢的提問，而4月及5月則簡單就當時熱議事件作3次回應，及後至上月底見傳媒前，潛水7個月沒有作任何公開回應。另外，第10次「扑咪」以上月底在機場貴賓室外一次時間最長，歷時約13分鐘。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強表示，鄭若驊的表現絕非公眾對問責官員應有的期望，其任內甚少就不同個案是否提檢控或調查進度作交代，就算上月底就前特首梁振英的UGL案回應時亦非作解釋，只籲公眾信任其專業判斷，感覺要有天大的面子才能令她開口，令外界感覺律政司工作如「黑箱作業」。



陳又稱，鄭上次會見傳媒時態度囂張，惡形惡相，「好似拚䠋唔想撈」，或她只活在自己的世界當中，不知公眾如何看待她，認為一位對民情稍為了解的官員，絕不會把UGL案及其涉僭建的調查結果在短期內公布。他亦批評特首林鄭月娥未有向鄭若驊問責，如給予「保護傘」，令鄭可繼續任意妄為，相信情況持續惡化，當局最終只能選擇辭退鄭。



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