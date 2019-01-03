樂活一站新年大掃除服務　時薪$115至$140

迎接豬年，一眾家務助理今年再出動為家家戶戶進行大掃除。僱員再培訓局的「樂活一站」大掃除服務今(3日)開始接受申請，每小時收費按日子和地區而定，由115港元至140港元不等，最少工作3小時，收費平均較去年增10港元。另有親手製造年糕及烹飪團年飯的服務，每小時收費100至120港元不等。



家務助理王雪梅年資達11年，她形容「大掃除唔係咁簡單」，因部分僱主一年只在農曆新年前夕進行大掃除，令不少塵、霉菌等積累。多年來見過如手指般長的蟑螂、幾厘米厚的油漬。王直指，最難處理的是廚房抽油煙機，因需時拆裝抽油煙機，她提醒可用清潔劑「醃一醃」抽油煙機約15分鐘，讓油漬分解，再用清水沖走即可。



至於要除去「小強」，王指，可先用漂白水抹有蟑螂出沒的地方，如廚櫃等，再在每個廚櫃放置1至2粒乾葱頭即可，「小強」會因氣味刺鼻而逃走。



再培訓局經理(服務計劃)陳雪琼表示，目前收到約700宗服務申請，年近歲晚，港島區的家務助理人手較短缺，提醒市民要預早預約大掃除服務。