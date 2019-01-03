社會撕裂住處擠迫　34%港人想移民僅半數行動

香港的政治及住屋問題多多，三分之一市民表示如有機會將打算移民或移居外地。一項調查顯示，受訪者對香港適合居住與生活程度的平均評分為62.1分，相比之前一年調查所得的63.9分輕微下降。



香港中文大學香港亞太研究所上月11至17日電話訪問了708名18歲或以上香港市民，結果顯示，34%受訪市民表示如有機會會打算移民或移居外地，有關比率與之前一年(即2017年9月)的33.1%相若，沒有顯著差異；而在有移民或移居打算的市民中，16.2%表示近期曾為移民作準備，佔整體受訪者5.5%。



至於最多人選擇的移民或移居目的地為加拿大，有18.8%，其次為澳洲及台灣，分佔18%及11.3%，不過24.7%受訪者就無明確目的地。



年齡及教育程度與移民意願相關，18至30歲受訪者指有此打算的比率為51%，而51歲或以上人士僅21.1%。另外，具大學或以上學歷市民移民意願較高，比率有47.9%，相對具中學及小學或以下學歷者，則為27.8%及9.8%。



有移民或移居打算的受訪者，首三位最多人選擇的原因，是「香港太多政治爭拗/社會撕裂嚴重」、「香港居住環境擠迫」及「香港政治不民主/不滿意香港政治制度」，分別佔25.7%、25.7%及17.4%。



而明確表示有移民目的地的市民，35%指是因外地「居住環境較寬敞」、22.3%認為是「空氣好/污染少/寧靜/環境優美」、15.6%認為「自由/人權情況較好」。



至於無移民或移居打算的市民，則最多人認為香港「生活方便」、「中國人社會/多數人說同一種語言/習慣居住/社會友善」及「基本設施/制度良好」，分別佔46.9%、27.3%及25.9%。