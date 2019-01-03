旺暴案　督察指曾喝令群眾停止放火卻不果

2016年初一及初二發生的旺角暴亂案，4名涉案被告包括本土民主前線前發言人梁天琦等，分別被控暴動、煽惑非法集結及非法集結等7罪，案件今(3日)於高院續審。高級督察麥寧峰繼續作供，他稱黃台仰在砵蘭街發號施令叫群眾衝擊警方防線後，他與他的隊員向亞皆老街方向推進，當推進至朗豪坊門外位置時，他聽到「呯呯」兩下槍聲，後來他知道是有同事鳴槍。



麥供稱，當槍聲傳出後，「暴徒」便沿亞皆老街往彌敦道方向跑去，他及隊員被指派在砵蘭街與快富街交界駐守了15分鐘，期間他目睹約2、30名「暴徒」將床墊拖到馬路中心放火，有人將文件、雜物加入火堆，令火勢更為旺盛，他隔空警告「暴徒」「唔好放火，走！」，但無人理會，麥形容火堆「起碼一個人咁高」，「暴徒」放火後便循不同方向散去。



至凌晨約2時半，麥及隊員被指派到彌敦道南行線近惠豐中心附近駐守，以確保彌敦道南北行的馬路暢通，免受「暴徒」霸佔。他指該處當時聚集至少過百人，當中約有20人指罵警員。及後他及隊員沿彌敦道往南推進，沿途不斷有人向警員掟磚及掟雜物。