18歲女涉計劃槍傷他人　住所搜獲手槍及49發子彈

警方有組織罪案及三合會調查科，在除夕及元旦一連兩日，突擊搜查13個目標單位及地點，檢獲19支「長短火」槍械、逾700發子彈和兩件槍械組件等，共拘捕5男2女，其中一名被捕18歲女子，今(3日)被押解往粉嶺法院提訊。她涉嫌與兩名男子計劃用槍傷害他人，被控一項意圖危害生命而管有槍械罪，暫毋須答辯，裁判官拒絕她的保釋申請，並將案押後至2月27日再訊，以待警方調查及鑑證，期間她還押監房看管。



女被告翟詠詩報稱侍應，被控於去年管有4支手槍，意圖用以危害他人，或意圖使他人能用以危害生命。



控方指稱，警方於今年元旦當日在沙田區截查女被告並帶返其住所搜查，在她的房間搜獲一支手槍及49發子彈。她曾向警方稱，該手槍的物主是她的一名男性朋友，那朋友曾帶她到一間荒廢學校，該朋友當時在那地方開過一槍。女被告又稱她與兩名男性朋友計劃傷害一名男子，但計劃尚未執行。



控方申請案件押後，以待警方進一步調查，包括女被告與另外兩名已檢控人士的關係、三人涉嫌擬傷害人士的身份和背景等，裁判官遂將案押後再訊，並以案情嚴重等因素，拒絕讓女被告保釋。