少婦屈小巴司機非禮判囚獲緩　官直斥黑白不分

26歲少婦於去年6月乘搭小巴時，以100港元紙幣支付16港元車資，事後卻聲稱自己付了1000港元，要求司機找贖逾900港元，雙方爭執期間，少婦涉稱召丈夫到場毆打對方，又因不滿司機報警，向警方聲稱遭司機以手肘掃胸非禮，惟被揭發她報假案。被告鄭凱婷早前承認1項刑事恐嚇及3項明知地誤導警務人員罪，今日(3日)在九龍城法院判囚4個月，緩刑2年。



裁判官直指被告「對唔住被屈嗰個」，其後得悉她因其他案而有緩刑令在身，斥她：「真差勁，挑戰我嘅容忍力。」最終決定不執行該緩刑令。被告鄭凱婷今求情指，本案是她首次被還押，而驗尿結果顯示她沒有吸毒，已感後悔，承諾會改過。



裁判官指，報告指被告見感化官時情緒失控，辯稱只是飲醉酒，反質疑「點解告我？」對此裁判官斥被告本末倒置，黑白不分，不反省己過。裁判官坦言，被告年輕時學壞並不要緊，但她已是兩女之母，問她「仲想過咩生活？」被告回應指已感內疚，不會再飲酒。



此外，被告曾向感化官透露曾遭丈夫打，裁判官勸她「揀錯人可以離婚」，要學懂愛錫自己。