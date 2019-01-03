打擊假難民留港　政府擬修例提9大建議

假難民濫用免遣返聲請程序為禍香港，政府計劃修訂《入境條例》，並提出9項建議，包括訂明聲請人須在符合提出免遣返資格起3個月內提出聲請；除非司法覆核已獲法庭給予許可，否則入境處可將他們遣返；若有人直接或間接阻延程序，當事人可被羈留；若假難民打黑工，將不再檢控違反逗留條件，而是非法工作，監禁提高至3年；聘用他們的僱主，將大幅提高罰則至罰款50萬港元及監禁10年，目標是今年上半年提交立法會。



保安局及入境處向立法會保安事務委員會提交文件，指政府會考慮加入條文，訂明聲請人須在符合提出免遣返聲請資格起3個月內，即由非法入境香港逾期逗留或被拒入境起計提出聲請。



鑑於就其聲請結果提出司法覆核許可申請的人數持續上升，愈來愈多聲請被拒者繼續長期滯留在港，政府正考慮加入條文，訂明即使有關人士已經提出相關司法覆核許可申請或法律援助申請，除非有關司法覆核已獲法庭給予許可，否則入境處仍可將他們遣離香港。



羈留方面， 政府會參考以前處理越南船民時的條例和案例，考慮加入條文，規定在考慮羈留的時間是否合理時，例如當有大量聲請者同時等候入境處或上訴委員會處理、相關人士直接或間接阻延程序，或出現其他入境處未能控制的情況時，例如部分國家需要更長時間發出旅遊證件，即使審核或遣送程序受阻，當事人亦可被繼續羈留。



若一般以旅客身份訪港的人，在逾期逗留後因非法工作被捕，仍未被發出遣送離境令或遞解離境令，政府正考慮修訂法例，提高他們的罰則至監禁3年。另外，現時僱用非法勞工的最高刑罰為罰款35萬港元和監禁3年，為進一步減低潛在聲請人來港的經濟誘因，並加強打擊僱用不可合法受僱的人，正考慮修訂相關條文，提高對僱用者之罰則，至最高罰款50萬港元和監禁10年。