年奪11國際發明獎　教大憑「立體字」再獲殊榮

香港教育大學的研究項目過去一年在多個國際發明展中共獲得11項獎項，教大研究與發展事務處轄下的知識轉移辦公室今(3日)舉辦「教大獲獎創新項目巡禮」，盼啟發更多學者開展具應用價值的研究項目，當中有學者研發一套集書法、動畫及互動遊戲於一身的中文字學習媒體教學方案，於第七十屆iENA德國紐倫堡國際發明展榮獲銀獎，是發明展中唯一由香港大學主導的獲獎項目。



「互動中文字：新學習媒體」項目由教大文化與創意藝術學系副教授洪強研發，他利用數碼科技將中文字的筆畫呈現在二維(平面)和四維(立體)空間，讓學習者可以在一個新層面體驗中文字的創造。此教學方案可讓不同背景的人士可在中文文化、藝術和數碼科技上互相取長補短，達致跨年齡、跨文化的共融學習。



教大知識轉移總監周卓輝表示，知識轉移辦公室將繼續對外推廣教大的研究，校方早前推出「教育與社會企業家基金計劃」，助學生、校友和研究人員投身初創，透過「三創」，即創意、創新、創業，開拓新渠道，將知識轉化為社會應用。