戲曲中心租貴佔戲班50%支出　業界：我們負擔不到

原擬定為粵劇界提供表演場地的西九文化區戲曲中心經已落成，將於本月20日開幕，惟戲曲中心繼早前鬧出不邀請八和會館參與「開台」演出的風波後，今日(3日)再備受批評。香港粵劇商會主席杜韋秀明今(3日)出席電台節目時指斥，戲曲中心一日的租金高達7萬多港元，相當昂貴，佔戲班總支出40%至50%，對中小型戲班而言是難以負擔，直言「我們負擔不到，這個場地都不是給我們用。」



她又批評，戲曲中心雖然整體美觀、空間感大，但舞台則「略為小和較淺」，觀眾座位和舞台的距離亦較遠，業界認為「既然現時這麼多東西，都未達我們所想的……實在對我們的營運有困難，那便暫時不租用場地(戲曲中心)。」



杜韋秀明續稱，目前租用高山劇場、文化中心的場地均有政府資助，以高山劇場為例，一日租用費用少於8000港元，僅佔戲班總支出6至7%，與7萬多港元相差甚遠。她強調粵劇商會兩年前曾向西九文化區管理局表示，若租金只是稍高於一日2萬多港元的文化中心，業界仍可接受，同時建議按不同票價的表演調整租金，但意見均不獲接納。