傳藍十字將航空公司倒閉　剔出旅遊保障範圍

香港航空有多名董事相繼離職，加上被指財困，有傳藍十字(亞太)保險於本月7日起，將旅遊保險計劃內「特別津貼——航空公司倒閉」從賠償項目中剔除，但之前已發出的保單不受影響。香港保險專業人員總會會長張偉良表示，目前一般旅遊保單都已不保航空公司倒閉，若旅客是經旅行社買機票加酒店持有印花收據，一旦航空公司出現問題，導致旅客行程受阻，可向旅遊業賠償基金申請特惠賠償，但旅客自行向航空公司買機票則不在印花保障範圍內。



藍十字的旅遊保險條款中的「旅程延誤」保障，目前註明「特別津貼——航空公司倒閉」，如原先受保人已安排乘搭並已支付旅費的航空公司向外公布其破產或倒閉消息，仍會在此部分賠償受保人因此要支付替代的交通票據的額外開支。不過，消息指上述有關保障將於本月7日起凌晨零時起剔除，改為「將不適用於香港航空的客戶」。藍十字要求合作商戶稍後發布有關消息。



新華旅遊副總經理蘇子楊則表示，航空公司倒閉的定義難定，例如泰國東方航空停運多年，但不能指其倒閉，該公司仍有註冊。不過，他指亦旅客不用太擔心，因旅客若是經旅行社購買機票及訂房，行程受到影響可透過旅遊業賠償基金取得相等於所繳費用的九成特惠貼償保障。