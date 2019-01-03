港11月零售額僅增1.4%　遠遜預期

政府統計處今(3日)公布，香港2018年11月零售業總銷貨價值臨時估計為392億港元，按年僅升1.4%，大幅低於市場預期的4.5%，為2017年6月以來最衰；較10月修訂後年增6%急速放緩。2018年首11個月合計的零售業總銷貨價值臨時估計上升9.7%。



總銷貨數量方面，11月臨時估計按年上升1.2%，遠低於10月修訂後的5.3%。2018年首11個月合計總銷貨數量臨時估計上升8.4%。



按銷售貨值由高至低分析，11月百貨公司貨品的銷貨價值按年上升3.9%。其次為藥物及化妝品，銷貨價值上升10.1%；食品、酒類飲品及煙草上升1.9%。



期內零售表現較差的是：珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值下跌3.9%。其次為電器及其他未分類耐用消費品下跌4.9%；超級市場貨品跌0.1%；服裝跌3.6%；中藥跌0.4%。



政府發言人指出，零售業銷售增幅有所放緩，反映包括中美貿易摩擦及環球金融市場波動下，消費情緒轉趨審慎。展望未來，資產市場轉弱及外圍環境不明朗，或令消費情緒續受到影響。