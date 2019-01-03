發展貨櫃碼頭部門各自為政　區議員斥唔知想點

運輸及房屋局與土木工程拓展署公布兩項於葵青區發展多層港口後勤設施可行性研究的初步結果。上述為支援貨櫃碼頭發展需要而進行的研究預計今年正式完成。政府擬分別在青衣、葵涌的兩塊短租地，興建貨櫃儲存及貨物處理多層綜合大樓，以及多層重型貨車停車場。不過，據土地供應專責小組日前發表報告，提及重置整個碼頭的建議。有區議員直斥：「唔知政府想點，本身起多層大樓用嚟支援碼頭發展，但小組建議整個碼頭重置，到時起完大樓咪無用！」



運房局及土拓署於區議會文件披露，擬於一幅佔地約8.1公頃的青衣用地建約9層高的綜合大樓，儲存貨櫃及處理貨物；以及一幅佔地約18.1公頃的葵涌用地，用作約6層高的重型貨車停車場。不過，另一邊廂，重置葵青貨櫃碼頭，以及於該碼頭作上蓋發展的兩個概念性選項在土地大辯論中支持度不足一半。土地供應專責小組日前發表報告，指重置碼頭較上蓋發展可取，惟對解決「土地荒」幫助不大，建議政府因應長遠土地供求情況，再決定相關方案是否值得進一步研究。



葵青區區議員潘志成指，上述兩項研究約兩年前開展，時至今日仍未正式完成，初步結果更與專責小組報告有所牴觸，批評政府做事欠缺長遠規劃，內部更各自為政，以致政策不一致。他認為：「政府應諗清楚想唔想長遠發展碼頭，保留或重置碼頭的周邊配套需要好唔同。」