政Whats噏：陳帆孤注一擲　提三隧分流議案疑逼議員表態

政府喺去年底嘅施政報告提出三隧分流方案，以紅隧、東隧加價補貼西隧，卻惹來大量社會反對聲音。不過，運輸及房屋局局長陳帆疑似想番兜一地兩檢做法，預告喺本月底向立法會提出實施「隧道費調整方案」的無約束力議案，試圖要議員為此表態。陳帆今鋪孤注一擲，到底會逼到議員上橋還是無功而回？



立法會最新文件預告，陳帆會喺1月23日的大會上提無約束力議案，以討論實施「隧道費調整方案」，但當局嘅議案措詞內，巧妙地只講大原則，未有提及早前公布的紅隧、東隧加價補貼西隧價目。而議員亦可根據《議事規則》提修正案。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌回覆時，確認局方尋日(2日)有致電「打招呼」，擬提議案讓議員喺大會再作討論。佢又話，現有方案似係未能夠喺議會內達成共識，歡迎當局願意攞出嚟再傾，希望各黨各派力陳利害後，與當局可一人行一步，直言若把不能修改的方案「硬闖」議會，勢造成兩敗俱傷的局面。



委員會副主席譚文豪則未獲當局「打招呼」，直言「都係睇文件先知」，認為呢啲民生問題，當局可以坦白啲同大家傾，相信不論黨派都會好務實咁表達意見，依家倣效一地兩檢提個議案上嚟，令大家有好多猜測，唔知其背後實際嘅Agenda(議程)係乜嘢。



不過，譚認同咁樣攞出嚟傾都好，比機會大家「修正吓政府」，而且明顯當局無信心取得大多數人支持，唔敢硬闖財委會，以議案作為試金石，成功就快手推展工作，失敗就有下台階「縮沙」。