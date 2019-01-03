道士涉狎母女　專家證人指道教儀式不涉及性

報稱道士的中年漢袁銘權被指藉「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次摸胸撩陰非禮一名婦人，及對她的15歲女兒上下其手，案件今(3日)在區域法院續審。嗇色園監院李耀輝以道教專家身份出庭作供，指道家中並沒有如案中被告所指鬼上身、驅鬼、奪舍等概念或法事，更無玄珠要透過性興奮移除之說，他強調：「道教做任何儀式、科儀，都唔會提一個字，就係『性』。」



李又指，道教中並沒有以法力治病這回事，但有受過正式中醫訓練的道士為道醫以中醫術替人治病。而除了道醫之外，法師道士施法時不會接觸受法者的身體，他重申：「身體接觸乃大忌，違反基本法規，係我嘅徒弟咁做我即刻逐佢出教。」



他亦指，一般來說法事必在宮觀內進行，如在居家住宅內起壇並非神聖的做法。而法師這個稱號，是要師承教中門派，再由道教中人推舉，而目前更有相關的學院及考試制度，「唔係自己話自己係法師就得。」而成為法師的最基本條件，就要有德行、修為及為民眾服務。



就警方在被告家中搜出的直幡及一把銅劍，李耀輝形容那黃色布上畫有類似八卦的直幡不倫不類，直言：「上海街都有得賣，似係用屋企抹枱布求其畫個八卦上去就算數。」至於那把銅劍，李就表示：「劍呢無論用乜嘢物料造、造幾大把，係要視乎使用人唸咒令佢成為神聖之物，先可行法，唔係求其攞啲垃圾嚟就得。」