網民熱話：懶理酒樓食客　自私男歎茶狂吸電子煙

政府去年在施政報告「拍板」宣布禁止電子煙進口及銷售，雖加強打擊電子煙，卻似乎未能阻止電子煙民吸食。近日有網民在一間酒樓飲茶時，竟發現一名男子公然吸食電子煙「吞雲吐霧」，被網民狠批「離晒譜」。



網民Ekwan在Facebook群組「PLAY HARD 玩硬」上載兩張照片，並以「人無恥便無敵」為題。現場是銅鑼灣一間酒樓，估計當時正值中午飲茶時段，照片背景中出現不少點心籠，而一名年約40歲的男子在座位上口中叼着白色長條物體，而另一張照片則顯示他噴出白色煙霧，相信正吸食電子煙。



該名男子罔顧周圍食客公然吸煙行徑，令不少網民反感，又諷刺對方煙癮大，「去飲茶都要扯番幾口？」不過有網民卻不大欣賞目擊者只拍照上載網上的做法，「放上嚟想我哋點幫你？」建議目擊者直斥其非，「唔出聲只會助長呢啲人繼續錯落去。」



網民有話說



Lama Ka Fai：放上嚟想我哋點幫你？



Vicky Kwok：放上來都好，等多啲人認識佢



Albert Adi：唔埋去X佢？人細膽便最X



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