試做價$218埋單$518涉違商說　美甲師店東不認罪

年輕女社工稱從美甲店的宣傳單張獲悉，只需付218港元「試做價」便可獲「光療樹脂甲」等美甲服務套餐，加上美甲師也表示可用該價錢「全包」駁甲、畫花紋等服務，她遂決定光顧。惟女客人指駁甲期間，美甲師才藉詞「唔記得同你講」，突然提出駁甲及畫花紋需分別額外收取100及200港元，結果女客人共需付518港元，事後向消委會及海關求助。涉案美甲店的美甲師周韻詩及東主周綺珊，被指違反《商品說明條例》，各被控一項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，兩人否認控罪，案件今(3日)在屯門法院開審。



女事主蔡小姐供稱，前年5月17日事發時是她第一次修甲，當天她在屯門萬寶商場一間美甲店外取得涉案單張，單張上寫明能以218港元「試做價」接受「光療樹脂甲」服務，又見單張上寫有「延長」(即駁甲)、「畫花」等字眼，她遂拿單張入店詢問首被告：「係咪包呢啲？」「包延長？」當時首被告皆回答「係」，令她預期該價錢全包。



惟其後首被告為事主的左手指甲「照燈」令甲gel變硬時，首被告突然表示：「唔記得同你講，延長係要收100蚊。」蔡遂取出單張質問：「吓！單張寫咗延長喎，唔係包延長咩？」惟首被告指，單張上所寫「延長」只解作「可延長」而非全包。



當時蔡決定繼續美甲，惟轉做右手指甲期間，首被告又突然說：「唔記得同你講，畫花要加200蚊。」蔡氣得一度想拆甲，但因為要再追加收費才放棄，最終支付共518港元離開。蔡其後向消委會求助，其後自稱是店東即次被告的女子致電回覆蔡，指單張上並沒有列明218港元「全包」，實情是細項項目「5揀2」。蔡不滿回覆，個案轉介海關跟進。



辯方盤問蔡時指出，首被告在開始駁甲前已經報價，蔡不同意。