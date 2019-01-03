警方聖誕除夕尖沙咀反扒竊　拘10名男女

警方針對節日期間，於尖東海旁及尖沙咀碼頭一帶的發生扒竊及「搵快錢」罪案，尖沙咀分區特遣隊在去年聖誕節及除夕期間，在區內進行一項反扒竊行動，探員在天星碼頭、彌敦道及廣東道一帶採取行動，以涉嫌扒竊或企圖扒竊，拘捕9男1女(26至65歲)，並協助7名事主起回被盜財物，包括一個銀包、3,200港元現金、3部手機及一張八達通，總值約2萬8千港元，所有案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。



尖沙咀分區特遣隊主管麥寧峰高級督察表示，10名被捕男女中，8人為持雙程證入境的內地人、一人持香港身份證，其餘一人則為蒙古籍人士，其中9人已被落案控告，另一人則獲准保釋候查。麥指稱，警方發現其中4名內地人為一扒竊集團，採取有組織犯案手法，當他們尋找扒竊目標後，其中2人負責把風，另一人則於事主過馬路期間「落手」扒竊，得手後迅速將贓物交予最後一名同黨，其後與3名同黨逃離犯案現場。警方正進一步調查案件，暫未有迹象顯示各宗案件有關連。



警方續指，案件中有部分受害人未有即時發覺身上財物被盜，呼籲市民在人多擠迫的地方活動時，應小心保管個人物品，避免將財物放置於後褲袋或容易被打開的袋中，以防扒手有機可乘。