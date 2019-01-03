民主派狙擊鄭若驊　傳召到立會兼提不信任動議

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，未有就前特首梁振英涉收取澳洲UGL公司5000萬港元一事提出檢控，惹來社會各界質疑。民主派立法會議員要求鄭到立法會就事件解畫，惟她至今未有答允。法律界立法會議員郭榮鏗將「兵分兩路」狙擊鄭，包括引用《基本法》第73條傳召對方到立法會，以及向她提出不信任動議。



郭表示，將會於本月23日的立法會大會引用《基本法》第73條傳召鄭若驊，在傳召議案通過後，於緊接的立法會會議，就處理梁振英涉嫌觸犯貪污及/或公職人員行為失當罪的案件，沒有按照律政司的外判案件政策，尋求獨立外間御用大律師或資深大律師提供法律意見，並決定不提出檢控一事及相關事宜，要求對方出示所有相關的紀錄或文件，以示作證及提供證據。



另外，郭已申請於本月23日大會提出「對律政司司長投不信任票」的動議。他坦言，由於不信任動議是否能於當日提出，仍需按抽籤結果決定，故決定引用《基本法》傳召鄭，批評她至今未有充分解釋事件，亦未有回覆立法會司法及法律事務委員會是否出席會議，故一定要傳召其到立法會。被問到有否游說建制派議員支持傳召議案，他稱不會主動游說，期望建制派「憑良心」做事。