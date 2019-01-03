三隧分流方案　紅隧加隧道費的士車流減54%

政府計劃調整紅隧、東隧及西隧的部分收費，分流使用該三條隧道的私家車、電單車及的士車流。政府回覆立法會文件提到，紅隧向的士增收5至10港元後，使用紅隧之的士車流將大跌54%，大部分會分流至西隧。



文件指，去年首半年平均每日使用紅隧、東隧及西隧之的士分別有2.5萬、1.66萬及1.95萬架次，若不調整相關隧道費，估計至2021年紅隧及西隧日均的士車流分別微升至2.55萬及1.98萬架次，東隧則維持不變。



若調整隧道費，紅隧日均的士車流於2021年會跌至1.15萬架次，減少1.35萬架次，跌幅達54%，當中以載客的士跌幅最大，由現時2.15萬架次減至8200架次，銳跌61.8%，而非載客的士則每日減少200架次，為3300架次。



東隧方面，日均的士車流將增加2200架次，達1.88萬架次，升幅13%；當中載客的士會由1.31萬架次增至1.58萬架次，升20%；但非載客的士則減少500架次，平均每日有3000架次。西隧方面，日均的士車流會增至3.22萬架次，多了1.27萬架次，升幅65%；當中載客的士有2.87萬架次，多1.12萬架次，升64%，非載客的士則由2000架次增至3500架次，升幅75%。



根據政府建議的方案，載客的士收費紅磡會加10港元，新收費為20港元，東隧則減5港元，新收費為20港元，西隧則減29港元，新收費36港元。非載客的士方面，三條隧道劃一收取15港元，當中西隧會減價50港元，紅磡加價5港元，東隧則維持不變。