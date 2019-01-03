質疑檢查未達月台層板中心　中科提8疑點促港鐵交代

沙中線紅磡站擴建月台鑿石屎檢查「愈查愈大鑊」，共發現11支鋼筋接駁不達標。負責「倒石屎」興建相關月台層板的工程「二判」中科興業質疑，現時開鑿檢查的位置集中於東西走廊月台層板頂部和底部的最表層，但月台層板中心仍有多層鋼筋，要求港鐵交代實際會被檢查到的鋼筋層數。中科興業又估計，若檢查月台層板中心鋼筋，可能發現多於60條鋼筋接駁不達標。



中科興業發出新聞稿，就連日來公布的鑿石屎檢查結果提出8個問題。中科指，現時已檢查的31支鋼筋，有15支是位於東西走廊月台層板的最頂層「T1」，餘下16支則位於東西走廊月台層板的最底層「B1」，但其實月台層板中心仍有數層鋼筋，以東西走廊C區月台層板為例，其厚達3米，頂層及底層各有4層鋼筋，而港鐵在東西走廊月台層板會隨機抽樣28個位置開鑿，開鑿深度亦不一，若開鑿至月台層板中心理應可以檢查到更多鋼筋。中科要求港鐵交代隨機抽樣開鑿位置實際能檢查到的鋼筋層數。



中科質疑，港鐵檢查所採用的超聲波儀器能讀到小數點後兩個位的數據，為何仍會存在多達3毫米的誤差，要求港鐵證明誤差的理據。中科又指，鋼筋扭紋長度為48毫米，並且經自動化生產，現時檢查結果中有5條扭紋多於37毫米，但少於約40毫米的鋼筋，極大機會被人剪過。



另外，中科指工程採購逾38萬個螺絲帽及65萬支絞牙鋼筋，但港鐵曾稱月台層板只安裝了4萬多個螺絲帽。中科要求港鐵交代餘下近33萬個螺絲帽及相關絞牙鋼筋的去向，質疑採購是否有人為失誤，浪費公帑。同時，中科又要求港鐵公開部分合約附加協議內容，交代有否就擅改圖則、削低連續牆而採取的補貼措施不恰當地批出款項，浪費公帑。



對於事件擾攘7個多月仍未水落石出，中科稱感到極為失望，希望港鐵能根據事實作判斷，鏗鏘地釐清責任，並按合約追究，保護港人權益及重建公眾信任。