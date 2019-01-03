HMV遣散140人涉欠薪500萬　工會促強制清盤

HMV零售上月18日自願清盤，員工即日被遣散，工聯會立法會議員鄧家彪表示，共有140名員工被遣散，估計被拖欠最少500萬港元薪金及遣散費等，其中15人向該會求助，指臨時清盤人未有向每人支付8000港元遣散費優先款項。在自願清盤程序下，員工不能申請破產欠薪保障基金，工會呼籲勞工處協助員工，並啟動強制清盤程序，以便員工盡快申請破欠基金。



鄧家彪引述員工指，臨時清盤人在員工大會承諾安排先領取8000港元工資、2000港元代通知金及8000港元遣散費，長期服務金及強積金也會一併安排，亦會有假期補償。但事隔半個月，員工僅收到工資及代通知金約1萬港元優先款項。他指部分員工獲再聘用替清盤人繼續在HMV工作，工會促請盡快支付遣散費及薪金。



鄧指，員工相信清盤人所講，自動清盤亦可申請破欠基金，但事實並非如此，至今並無債權人入稟進行強制清盤，員工不能得到破欠基金的墊支款項。另外，員工收到中英文版不一致的債權人會議通知，指會議於本月10日在不同地點和時間召開，員工感到不安和不滿。工會促清盤人盡快完成欠薪債項紀錄及邀請全體員工出席債權人會議，工會將協助員工向勞工處落案。