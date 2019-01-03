潤記糖水：前朝舊臣口水多　「幕後特首」大細超

「放生黎智英、唔告梁振英」的律政司司長鄭若驊，就不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL共5000萬港元案，「僭建」外判或徵詢獨立法律意見的新準則被外界炮轟。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」前刑事檢控專員江樂士儼如「幕後特首」，甚至是「再生港督」，先後高調批評鄭若驊及政務司司長張建宗，但對律政司放生有「漢奸黎」之稱的壹傳媒黎智英「黑金」秘捐案及違法佔中案，甚至黎刑恐東方報業集團(東方)男記者案拖逾一年半也不作檢控等，卻不發一言，可見他是選擇性指指點點。



律政司決定不起訴梁振英UGL案，鄭若驊死撐只涉及律政司人員才會徵求獨立法律意見，被外界炮轟是「僭建」檢控準則，被江樂士批評「唔熟書」。眾所周知，特衰政府向來是無能庸官大本營、官官相護，早前張建宗指律政司司長專業判斷需要尊重，希望大家不要再就事件糾纏，市民都當他是「廢噏」，惟獨江樂士對有關言論卻反應很大，叫張勿埋首沙堆、把麻煩掃入地氈底就算，還着張應為舊主梁振英做些有建設性的事，句句夭心夭肺。



之不過，江樂士當年出任刑事檢控專員期間，曾接受外號「李漢奸」的民主黨創黨主席李柱銘投訴，指《東方日報》專欄「功夫茶」一篇文章涉及《刑事罪行條例》中的煽動罪，還把案件轉交警方處理，東方據理力爭，成功討回公道，有關投訴最終不成立，當年勾結李漢奸企圖迫害正義傳媒的江樂士，今日竟然站出來指手畫腳，忽然化身正義力量。



江樂士以「前阿二」身份炮轟「現任阿一」後，又訓示政務司司長，甚至特首林鄭月娥不敢說的，他也說了，不知情者還以為他才是特首，甚至是「再生港督」，但問題在於他對律政司意見多多，但有關律政司不檢控漢奸黎「黑金」秘捐案、違法佔中案，以及把黎涉刑恐東方男記者案拖逾年半不作檢控等，卻不見他發表過任何意見，難道他也埋首於沙堆，無暇做些有建設性的事？



2017年6月4日，漢奸黎在維園出席六四祈禱會後，突走到一名在場進行正常採訪的東方男記者前面，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「X你老母X」、「我實會搵人搞X你」、「我影X咗你嘅相」等粗言恐嚇，有相、有片，證據確鑿，受害男記者亦已報案，並先後多次去信律政司要求從速檢控黎，直至去年8月中，黎終被警方重案組錄口供，惟案件至今仍未提上法庭。



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