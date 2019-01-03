香港大球場擬改公眾運動場　下周徵詢區會

康樂及文化事務署建議將香港大球場改建為公眾運動場，加設符合國際標準的田徑比賽設施。在沒有大型活動時，該場地免費開放予市民跑步；市民和團體亦可訂場進行足球、欖球、田徑訓練等活動。



政府在2017年《施政報告》中提出「體育及康樂設施五年計劃」，在未來五年開展26個項目，並就15個項目進行技術可行性研究，當中包括重建香港大球場。區議會文件披露，康文署就重建香港大球場訂出擬議發展範圍，並於下周二(8日)舉行的灣仔區議會大會上徵詢議員意見。



於1994年3月重建後的香港大球場，最多可容納4萬名觀眾，然而由於香港大球場現有設施方面的限制，難以完全配合大型活動的需要，以致只能採用臨時措施以滿足活動的要求。因此政府將興建啟德體育園提供先進的體育設施，包括一座5萬座位的主場館。由於該主場館和香港大球場在規模及功能上有重疊，現時在香港大球場舉行的大型體育活動，日後將會移師啟德體育園區舉行，香港大球場的使用率將大幅下降。



文件指，將位處港島中心地帶的香港大球場重新發展為公眾運動場，有助滿足灣仔區及港島其他地區學校和社區對運動場地設施的需求，亦可配合體育總會用作舉辦體育賽事。政府就此諮詢了相關的體育總會，包括香港足球總會、香港欖球總會、香港業餘田徑總會及香港學界體育聯會，他們均支持上述擬議的發展範圍。