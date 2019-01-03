Dr.東：浸溫泉勿喝泉水　隱孢子蟲病過去3個月突暴升

冬天是浸溫泉季節，但小心一種潛伏大自然、於水中生存的寄生蟲悄悄來襲。最新一期《傳染病直擊》披露，可引起腸道疾病的罕見傳染病「隱孢子蟲病」個案在過去3個月突然暴升，令去年全年錄得的感染個案較前年增加超過一倍，原因不明。衞生防護中心提醒，隱孢子蟲病一般經受污染的水或食物感染，不小心喝下溫泉、泳池或未煲滾的水也有機會中招。



隱孢子蟲病是由一種由微小隱孢子蟲所引起的傳染病，衞生防護中心指，此病一般經由進食或飲用了受糞便污染的食物或水，包括游泳時吞下受糞便污染的池水，或透過接觸他人糞便而傳播，當中以為患者更換尿片或性行為中接觸到伴侶糞便物最高危。



該病病徵通常包括腹痛、水瀉、嘔吐及發熱，並持續一至兩周，小部分人會因而脫水或體重下降。雖然一般人感染後可自行痊愈，但免疫系統有問題的患者，包括愛滋病患者，一旦染病病情可以非常嚴重，甚至致命。



防護中心數字顯示，香港在2009至2018年的10年間，錄得35宗隱孢子蟲病個案，屬比較罕見的傳染病，患者年齡介乎9至56歲，當中未有死亡個案。有關個案高達66%屬本地感染，近一半患者是健康良好人士，但有34%個案是感染人類免疫缺陷病毒的患者，另有小部分人為長期病患者。根據調查，部分患者曾在潛伏期游泳、飲用未煲滾的水及進食生蠔。



隱孢子蟲病每年本來僅得零星個案，但去年突錄得15宗，較前年的7宗倍升。防護中心指，去年的個案有8宗集中在10至12月的第四季發生，患者年齡介乎15至51歲，全是免疫力正常人士，所有人入院治療後已出院。調查後發現，所有個案沒流行病學上關連，亦沒有接觸相同高危風險因素，個案突升原因未明。



現時沒有疫苗可預防隱孢子蟲病，因此若要到一些衞生條件較差地區外遊，盡量勿進食生冷食物，亦不應直接飲用自來水，連刷牙也要小心，勿吞下水喉水。如患者在進食懷疑可能受感染食物後出現腸道疾病症狀，應立即求醫。



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