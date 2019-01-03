警聖誕新年掃毒　全港拘172人檢逾3000萬元貨　

警方在新年及聖誕期間，由去年12月27日至昨日（2日），在全港進行3項反毒品行動，包括針對打擊利用青少年販毒及販賣毒品予青少年的「征服者」行動，打擊青少年隱蔽吸毒和經常聚集吸毒地點的「捍衞者」行動，以及聯同海關進行、打擊跨境販毒的「絡靖」行動。警方突擊搜查全港不同住所單位、遊戲機中心、消遣場所，同時聯同衞生署人員，搜查全港36間藥房，以檢查是否有人銷售危險藥物。



3個行動中，警方共檢獲總值約3080萬港元毒品，包括19公斤可卡因、10公斤海洛英、760克冰毒、280克大麻、1700克「五仔」，並拘捕132男40女（15至72歲），他們分別涉嫌販毒、藏毒、藏有工具可作吸食毒品用途、經營毒窟等。警方相信部分被捕者涉及跨境販毒，包括海外及內地。



當中毒品調查科人員經深入調查後，昨日進行代號「征服者」反毒品行動，探員根據線報及深入調查後，在元朗石塘村村口埋伏，期間當目標男子駕乘私家車返村時，警方隨即上前截查，並在私家車檢獲一包700克懷疑海洛英，遂將該名姓李（62歲）本地男子拘捕。



警員其後將李押返其位於石塘村的村屋搜查，結果再檢獲約200克懷疑海洛英、1600粒俗稱「五仔」的硝甲西泮，以及大量毒品包裝工具，檢獲毒品總值約70萬港元。警方另在他身上及住所的夾萬內，檢獲約20.9萬現金，相信是販毒得益。



調查期間，警員又發現疑犯的駕駛執照，以及其私家車的牌照亦已於去年年頭到期。被捕的李報稱無業，已被控以兩項「販運危險藥物」、一項「無牌駕駛」及一項「駕駛汽車時沒有第三者保險」的罪名，案件將於明日（4日）在屯門法院提堂。