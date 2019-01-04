公共交通加價潮浪接浪　巴士的士全部加

百物騰貴，公共交通加價潮今年更是「一浪接一浪」！除了港鐵今年中勢再度加價外，五間專營巴士公司的加價申請審批亦接近尾聲，若全數「加足」將加價百分之八點五至十二不等；而紅、藍、綠的去年亦陸續申請加價，其中市區的士擬起錶加至三十港元。



新巴及城巴早於一七年已向政府申請加價百分之十二。至去年九月，九巴及龍運巴士亦向運輸署申請加價，加幅為百分之八點五；同月新大嶼山巴士亦公布已向運輸署申請今年四月一日起調整票價，加幅為百分之九點八。



政府早前以紓緩專營巴士加價壓力為由，主動於下月起豁免巴士使用政府隧道及青沙管制區的收費，但當局的如意算盤未必打得響，因為新巴及城巴回應傳媒時已表明，目前沒有空間下調申請加價幅度。



市區的士去年九月亦已申請加價，落旗加價六港元，由現時起錶廿四港元加至三十港元，之後不論長短途，每次跳錶加價兩角。新界的士主流意見是落旗由二十港元五角加至廿六港元五角，每次跳錶同樣加價兩角。而大嶼山的士則申請起錶由十九港元加至廿六港元，長短途每跳分別擬加一角或三角。



政府本月起實施「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，市民每月交通費逾四百港元，其後的交通開支即可獲兩成半補貼，每月補貼上限三百港元。有關計劃本意是減輕市民的交通費負擔，但隨着各種交通工具陸續加價，有關補貼的作用難免大打折扣。