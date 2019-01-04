港鐵年中勢必再加價　加幅料2.85%跑贏通脹

港鐵今年中勢必再度加價！大埔公路去年發生十九死車禍後，巴士公司在輿論壓力下大幅改善車長的薪酬待遇，推升整體運輸業工資指數。由於有關指數變動是港鐵計算票價調整的重要因素，港鐵票價因此「水漲船高」，東網以政府統計處的數據，推算港鐵今年將加價約百分之二點八五，加幅「跑贏」通脹。有關注團體質疑運輸業加薪是企業責任，結果卻要所有乘客「埋單」，並不公平，促盡快改變沿用多年的可加可減機制。



港鐵票價調整機制是按之前一年十二月的通脹率及運輸業工資指數變動，計算來年的票價調整幅度。政府統計處上月底公布，去年第三季的運輸業名義工資指數升幅高達百分之五點八，而有關指數首季及第二季的升幅分別達百分之三點七及三點二，三季平均後升幅亦達百分之四點二。



政府發言人解釋，由於勞工市場偏緊，整體名義工資去年九月已錄得高於通脹的按年升幅，而隨着主要專營巴士公司改善巴士司機的薪酬待遇，運輸業的工資增幅尤為顯著。



據了解，巴士公司改善司機薪酬福利的影響，一直延續至去年第四季，統計處正計算有關數字的變動。而去年底通脹變化不大，去年九、十及十一月通脹率徘徊在百分之二點六至二點七。



東網以上述數字運算可加可減方程式，即去年首三季運輸業名義工資指數平均變動為百分之四點二，加上通脹率約百分之二點七，兩者除二再扣減百分之零點六的生產力因素，推算出港鐵今年加價百分之二點八五。雖然最新統計數字仍未公布，但港鐵「成功」加價的趨勢相當明顯。



民間監管公共事業聯委會發言人蔡耀昌指出，改善薪酬福利是企業責任，但港鐵的調價機制卻以工資指數變動為重要依據，對乘客並不公平。他認為工資數字應只作客觀參考，又指港鐵多年來利潤豐厚，不應持續加價，政府則應盡快改變計算票價的因素。



港鐵原定去年六月底起加價百分之三點一四，惟同時推出為期半年的「程程百分之三車費扣減」優惠，令新票價變相順延至本月一日才正式實施，但新票價實施僅約半年，港鐵又將加價，市民交通開支勢百上加斤。