學者批九招作用有限　應退酷刑公約

雖然港府提出九項修例建議加速處理假難民問題，但學者認為作用有限，長遠應尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》；亦有立法會議員指出，港府今次提出的修例建議較具體及全面，但相信會遇到法律挑戰，認為若九項建議仍不奏效，便要考慮設立禁閉營。



理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府最新提出的九項修例建議雖有誠意，但效用有限，首先規定假難民要三個月內要提出聲請，只能針對合法入境者，對於非法入境者，他們即使來港數年，也可訛稱是剛來港；至於提高對聘請黑工僱主的罰則，正所謂「你有你定，法庭有法庭判」，即使最高刑罰為十年，但法庭可能僅判數月，加上僱主會千方百計逃避刑責，故未必可產生阻嚇作用。



一直研究美國難民政策的陳表示，港府應大刀闊斧，倣效美國聯邦政府做法，若有人要申請庇護，必須合法入境才可提出申請，否則會被遣返，又認為港府應當機立斷，爭取國際輿論，尋求中央政府退出聯合國《禁止酷刑公約》，否則只會無止境浪費納稅人金錢。



立法會跟進免遣返聲請統一審核機制有關事宜小組委員會主席葛珮帆認為，港府新提出的九項建議較具體及全面，包括大幅提高聘請黑工僱主的刑罰，相信可產生阻嚇作用；另外，她一直提出要羈留對人命或財產構成風險的假難民，都是很好的建議，但她亦預期港府屆時會面對極大的法律挑戰，認為必須做好足夠的法律準備，否則再被假難民挑戰成功，後患無窮。



葛期望港府盡快向立法會提交修例草案，而立法會亦可盡快通過，以加快落實相關建議，若推出該九項建議後仍未能奏效，港府便要考慮設立禁閉營，令假難民抵港後無法打黑工，以減少他們來港的誘因，亦防止他們走出社會繼續破壞治安，同時亦可發出強烈訊息，假難民絕不可繼續大搖大擺留港，不再虛耗大量公帑。