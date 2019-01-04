探射燈：衞生差憂失竊　僅半數無家者入住

本港登記露宿者人數去年突破千人大關，惟根據民政事務總署資料，本年度冬季於去年12月28日首次發出寒冷天氣警告，截至今年1月1日，全港18間臨時避寒中心共開放5天，累計共有2592人次使用，意味着每日平均只有約500人次使用避寒中心，佔全港登記露宿者約50%。



根據社會福利署資料，截至去年11月底，本港共有1256名登記露宿者，人數較5年前的746人急增68%。而由多間本地大學和社福機構共同參與的「2015全港無家者人口統計行動」，反映2015年全港已有1600多名無家者。



社區組織協會社區組織幹事吳衛東指，避寒中心的環境衞生和管理往往令露宿者卻步。他指，場內的毛氈未必會每日清洗，部分露宿者不願意使用。另外，過去曾發生露宿者隨身物品被盜個案。由於中心深夜會關燈，有機會令不法分子有機可乘。他建議本港可參考其他國家的避寒中心增設儲物櫃，讓露宿者放心入住。他又指，部分露宿者未必於避寒中心首日開放時得悉，往往要靠口耳相傳，認為政府應加強宣傳工作。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

