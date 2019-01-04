探射燈：長期暴露室外　易患低溫症

本港於寒流下迎接新年，除夕前一天曾錄得攝氏10.3度低溫。天文台於日前發出歷時116小時的寒冷天氣警告，期間公立醫院至少收到47名病人因低溫症送往急症室治療。長者安居協會亦表示，期間共錄得10,619人次使用平安鐘服務，其中654人需要送院。有家庭醫生指出，長者、長期病患者、嬰幼兒，以及長期露宿室外的無家者容易出現低溫症，建議市民注意保暖。



家庭醫生關嘉美指，若人體的熱量急速流失，又沒有足夠衣物保暖，甚至長期暴露室外，有機會引致低溫症。患者會不自覺打冷顫，手腳冰冷，走路無法協調、說話含糊不清，嚴重者會影響心臟、腦部功能，甚至猝死。她指，長者、長期病患者由於行動不便、缺少運動，加上牙齒和消化能力較差，未必吸收足夠熱量保暖，容易出現低溫症。



她建議，市民於寒冷天氣下要進食比平常更多食物，飲用熱茶、熱湯等。穿着方面，盡量採用多層式穿着法，備有一件可以隨時脫下的外套，避免在外衣內穿着過多衣物，否則進入商場等較和暖地方有機會中暑。她又指香港並非每個家庭都配備暖爐，建議市民於家中亦要小心保暖，不要只穿着單薄睡衣，必要時披上外套。

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