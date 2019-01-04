探射燈：啪針隊啤煲煙　避寒中心亂象駭人

寒冷天氣警告累計懸掛逾百小時，民政事務總署在各區開放臨時避寒中心供有需要人士入住。但東網記者發現，中心內亂象叢生，有人違例吸煙、隊啤，甚至有人在廁所內「啪針」注射毒品。露宿者坦言，部分中心位處偏遠，「寧願瞓街都唔去避寒中心」。立法會議員促政府加強巡查和規管。



深水埗南昌社區中心日前僻出禮堂作臨時避寒中心，擺放約40張被褥，並提供熱飲、餅乾和毛氈等，深夜約有30人在休息，惟走廊有3名男子圍起高聲「吹水」聊天，期間更吞雲吐霧，肆無忌憚吸煙；在場職員卻似見怪不怪。廁所亦發現針筒和染血紙巾，相信有人曾「啪針」注射毒品。



九龍城紅磡社區會堂臨時避寒中心內，10數名無家者入住，惟其中1張長枱上卻放有3個空啤酒罐未被清理，疑有人於中心內飲酒留下。



此外，避寒中心的位置及數量亦未如理想。民政總署開放18個臨時避寒中心，僅較前年新增了灣仔活動中心。部分中心位置「吊腳」，如藍田（西區）社區中心、慈雲山（南區）社區中心及荃灣梨木樹社區會堂均設於山上。



在新蒲崗天橋底露宿的謝伯已屆七旬，他表示，並不知道區內有避寒中心，但堅稱寧願露宿橋底都不欲前往，因最近的避寒中心需步行約半小時，加上途經「長命斜」，對他來說是一大挑戰。同區內另一露宿者豪哥同樣無意入住避寒中心，「唔去啦，咁遠！同埋咁多人會好嘈。」



社區組織協會社區組織幹事吳衛東認為，避寒中心的選址問題已擾攘逾10年未見改善。他指，不少避寒中心位置偏遠，老弱露宿者不願行上去，建議當局在選擇場所時應考慮鄰近港鐵站或露宿點。



立法會議員柯創盛直指避寒中心亂象「相當唔理想」，管理上應加強巡查以及跟進，於選址上亦應「以人為本」，並按實際需求調節避寒中心數量。



民政事務總署發言人回覆指，該署在考慮中心選址時，須照顧社區的整體需要及平衡不同持份者的利益，並不時因應中心運作經驗作檢視。在中心開放期間，工作人員會不時巡查，如發現有違法行為會報警求助。

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