你要知：食辣驅寒有根據　冰水係解辣大忌？

近日寒冷天氣警告頻頻生效，人人都出盡法寶驅走寒意，坊間相傳不少驅寒大法，當中不少人推崇「食辣驅寒」，到底是心理作用，抑或是有根可尋？不少人對食辣及解辣方法都有誤解，不如就由專家一一解構。



食辣可驅寒？



「食辛辣食物真的可以驅寒」，營養師吳瀟娜（Lillian）指出，辛辣食物可增加新陳代謝、促進血液循環。當血液循環良好之時，體內的熱力傳遞速度會加快，身體從而得到暖意。



食得辣是天生？



雖然「食辣驅寒」確實有效，但不是人人都能接受吃辣帶來的刺激性反應，原來食辣並非天生，甚至可訓練出來。Lillian說，雖然每個人天生對辛辣的敏感度不一樣，但經常吃辛辣食物，的確會增加對辣的接受度。因為習慣吃辣後，味蕾會比較遲鈍，對辣的敏感度降低，久而久之便愈食愈辣。



解辣首選冰水？



當受不住辛辣感時，一般人第一反應是飲冰水為舌頭降溫兼解辣，Lillian直指此舉大錯特錯。「飲冰水冇助解辣，甚至會愈飲愈辣！」因為辣椒中讓人感到熱辣的辣椒素並不溶於水，因此飲冰水不單無助解辣，甚至會使辣椒素擴散於口腔不同位置，刺激更多感受熱和痛的細胞受體，令辛辣感蔓延。



辣感各有不同 解辣要搵「元兇」！



解辣方法有很多，但識得對症下藥最重要！Lillian解釋，進食辣椒、花椒、胡椒、大蒜令人產生不同辣感，解辣方法亦各有不同。



辣椒及胡椒均含辣椒素（又稱辣椒鹼），進食時會刺激皮膚或口腔中細胞受體，產生辛辣感。想解除這種感覺，牛奶、植物油及酸性飲品或食物就最有效，事關牛奶內含酪蛋白可與辣椒素結合，使辛辣感從口腔帶走；另外由於辣椒素有溶於油及酸性的特質，所以含植物油及酸性食物或飲品，包括朱古力、檸檬及醋等，都能有效分解。



至於食物中經常接觸的大蒜，內含的蒜素會刺激進食者的舌頭，但蒜素其實會在空氣中揮發或受熱而分解，因此需在食用前先解辣，最簡單方法是加熱煮熟。如果想生吃的話，則要將大蒜切碎或磨成蒜泥，讓其辛辣味揮發。



另外，花椒的成分是花椒麻素，它會附在觸覺細胞上，例如碰到嘴唇就會產生麻痹感。惟此麻痹感難以消除，Lillian建議在食用時配搭其他調味料，例如豉油、蠔油等鹹味助料，以分散味覺對麻痹感刺激。



解辣法寶多籮籮 最有效係...？



網上流傳飲酒亦能解辣，Lillian笑言，雖然不建議使用酒精解辣，但酒精確實可與辣椒素結合，從而在口腔中分解。食糖果亦是不少人愛用的解辣秘技之一，原來同樣屬實，但最有效的解辣方法其實是飲用濃度10%糖水，惟沒人會直接飲用糖水，普遍會均以糖果、汽水取代。