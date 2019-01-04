港故mini：大量新淨靚衫被棄垃圾站　熱心市民搶救轉贈

還有一個月便是農曆新年，很多市民都會在新年前清理家中舊衣物，去舊迎新，將舊衣物放入衣物回收箱，是部分市民的習慣，但當你將它們放進回收箱後，它們真的可以找到下一個主人、延續它們的生命嗎？



垃圾堆中的「新衣」



一直有關注區內環保問題的「大埔社區學堂」，早前在北區一個臨時垃圾站中，發現大量新淨的衣物。當中包括價錢牌也尚未剪的全新恤衫及毛衣，新淨的嬰兒衫、童裝及成人外套，更有一件新款羽絨外套，內裏有拿去乾洗過的標籤，但這些全都被棄置在垃圾堆。



直接捐露宿者更實際



學堂成員阿欣表示，大家應減少購買衣服，在買前必須三思是「需要」還是「想要」，如果真的很需要購買時，都應該買些質量較好，而不是一些淘寶貨或很平價的衣物，然後穿幾次覺得不舒服便棄掉。若果真的有不需要的衣服時，她建議可直接自行送給露宿者或轉贈有需要的人，而不要放進回收箱，將舊衣的責任轉嫁回收業。



根據綠色和平在2015年的調查指出，港人每分鐘拋棄約1400件T恤，一年數量足以鋪滿2萬5千個香港大球場，但當中只有約4%會被回收。



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