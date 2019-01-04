缺水致痕癢過敏　鎖水有辦法

水是人體組成的主要成分，一旦缺水，會令身體機能失調。有專家提醒，隨年齡增長，鎖水因子含量減少，即使不斷飲水仍會缺水，使保濕及屏障功能逐漸減弱，影響健康。輕則皮膚出現乾紋、關節痛等，嚴重可導致血管問題、皮膚乾裂甚至脫皮，更有可能因痕癢而抓損皮膚，傷口容易受到感染！



面對身體無法留住水分，令身體缺水，市民都遇到不同程度的身體問題。「成日覺得口乾，鼻附近啲皮膚都會好乾。」張小姐表示，家人有皮膚頑固痕癢的問題，天氣乾燥時會令情況加劇，「腳、手同膝頭後面嗰啲摺位會好乾，同埋痕。」陳小姐亦稱，「塊面會有好多乾紋，仲會好紅腫。」



男士亦面對同樣問題，「身體唔夠水可能會比較攰，同埋感覺到喉嚨乾、口乾，嘴唇仲會爆拆。」曾先生更指，身體抵抗力亦會隨之變差，「呢排我都有少少傷風。」



無法留住水分，可以引致免疫力差、皮膚紅腫、濕敏等，所以日常生活要注意補充「鎖水因子」，而單靠飲水並不足夠。我們的眼、皮膚、關節和內臟，本身含有大量鎖水因子，以維持肌膚濕度、彈性，及細胞黏潤。但鎖水因子會隨歲月流失，必須有效補充，以令細胞、身體機能和令器官順利運作，保持高效新陳代謝、血液循環和排毒能力。



不少市民選擇直接服食營養補充品，希望可以方便、高效地補充鎖水因子。選購鎖水補充品時，可留意專利「HCP全方位鎖水因子」產品，註冊營養師張詠曦解釋，這是由3個成分結合而成，包括「玻尿酸膠原蛋白胜肽」、「膠原蛋白胜肽」、「鯊魚軟骨素硫酸蛋白複合體S.C.P.」，三者產生協同效應，鎖水能力會比單一成分強好多倍，有效加強肌膚水分。



另外，張補充，「成分中分子的大小，也會影響人體吸收程度，太大身體難吸收，HCP全方位鎖水因子，最易被吸收同利用。」加上有科研支持，肯定其功效，水分真正可保留於體內，幫細胞、身體機能和器官順利運作，令人體最大器官─皮膚，可以吸收足夠水分，變得緊緻有彈性。



張又指，科研證實HCP全方位鎖水因子亦可改善乾燥、鬆弛、皺紋等的衰老問題，更可以預防眼乾、改善血管彈性、女性週期不適、減少浮腫、維護腎臟健康，修補軟骨組織等。除此之外，「HCP成分」獲得美國、日本、歐洲專利等多項國際認證，確保安全有效。相比起日常服食的補品食材，要服食大量才可見效，加上高溫烹煮，費時之餘亦會流失營養，因此吸收HCP全方位鎖水因子比服食補品效能更高。