大圍站上蓋樁柱工程明復工　停工指標倍增至40mm

東鐵線大圍站往紅磡月台車尾位置及附近一支架空電纜杆，去年7月被港鐵發現沉降21毫米，觸及20毫米的預設停工指標，該站上蓋項目發展商新世界已暫停東鐵線相關鐵路保護區內的地基工程。政府發言人今早(4日)表示，該站上蓋物業發展項目的樁柱工程已獲准恢復進行，明日(5日)復工，經考慮負責該項目的註冊建築專業人士所提交的工程分析及修訂圖則，屋宇署接納有關項目將預設停工指標修訂為40毫米。



政府發言人指，該站的上蓋物業發展項目去年7月12日暫停有關的樁柱工程。負責上述建築工程的註冊建築專業人士事後向屋宇署提交事件報告，並建議適當緩解措施以減低建築工程對附近鐵路設施結構安全的影響，並要求復工。屋宇署確認現時有關鐵路設施結構安全，港鐵已獲徵詢並確認復工不會對鐵路設施結構及鐵路運作安全構成影響。機電工程署亦確定港鐵有嚴謹監測措施繼續確保鐵路運作安全。經考慮上述意見後，有關復工要求已於前日(2日)獲接納。



政府指，樁柱工程明日復工，並會在先完成緩解措施後，才恢復進行餘下的工程。