擬下月收緊長者綜援　60至64歲新申請金額少30%

上屆政府提出收緊長者綜援的申領年齡，由現時60歲上調至65歲。有消息指，措施有可能於下月1日起實施，60至64歲長者變相面對「福利空白期」。有立法會議員批評，政府「孤寒」老人家，一方面聲稱新一年多項福利開支將有增幅，另一方面卻收緊長者綜援。



截至去年10月，全港有14.3萬長者領取每月3485港元的綜援，消息透露，調高申領長者綜援歲數的政策將於下月實施，並不設過渡期，有意申領長者綜援的60至64歲人士或需要轉領健全成人的綜援金額，每月為2455港元，較長者綜援金額少近30%。



立法會福利事務委員會主席鄺俊宇炮轟政府「唔敬老」，質疑措施可為政府節省多少開支，「無錢(盈餘)可以理解，但有錢又拎去做大白象」，而不惠及市民。勞工及福利局局長羅致光早前在網誌透露，福利開支預期會有雙位數字增長，鄺直斥是政策矛盾，促請當局落實政策前交代方案。



社會福利署回覆指，鑑於香港人均壽命延長及近年退休年齡延至65歲的趨勢，領取長者綜援的合資格年齡會由60歲提高至65歲，政府正在調整電腦系統及作相關準備，以實施有關安排。在新政策實施前已領取長者綜援的60至64歲人士，以及殘疾或健康欠佳人士將不受影響。