業主擁1.5萬個物業　料獲寬減1億差餉全港最多

針對擁有多個物業的業主可享多重差餉寬減，政府建議修改機制，業主只可向差餉物業估價署申請其中一個物業寬減差餉。財經事務及庫務局向立法會呈交補充資料，公布2018至19年度估計頭十名獲最多差餉寬減的繳納人，其持有物業情況。首位繳納人持有多達15,645個物業，在沒有差餉寬減下，估計應繳差餉為3.73億，差餉寬減為逾1.02億港元。



當局指，2018至19年度預計可獲最高差餉寬減額的首十名人士，在沒有差餉寬減情況下的應繳納差餉總額估計逾18.65億港元，差餉寬減總額逾2.56億港元 ，持有物業合共多達40,136個。



第二、三位同樣超過5000個物業，分別持有5038及5488個物業。在沒有差餉寬減下，估計應繳差餉分別為6.42億港元及1.72億港元，差餉寬減逾2900萬和2400萬港元。



當局指在2018至19年度首十名差餉繳納人租約中，超過82%(主要涉及非住宅物業)訂明租金不包含差餉，意味大部分所寬減的差額會根據租約條款退還給他們的租戶，並非業主受惠。