20蚊朱義盛偷龍轉鳳盜百萬真鑽　湖南漢囚30月

49歲湖南漢從內地買來「20蚊4粒」的假鑽石，一個月內兩度來港成功偷龍轉鳳，分別在前年12月及去年1月，在紅磡及尖沙咀兩間珠寶店，換走兩粒共值近百萬港元的卡裝鑽石。幸其中一店的店員及時發現追出，並得休班警長協助擒賊才能力保不失。該名湖南漢於區域法院承認兩項盜竊罪，被判監30個月。



法官判刑時指，被告耍的是小戲法，但犯的是嚴重控罪，他的掩眼手法定是經過一段時間的練習，而且從他的出入境紀錄看來，他來港的唯一目的就是去偷鑽石，直指他是專業竊匪。



被告宋文德，報稱於內地經營服裝店月入僅約千元人民幣。其律師指他已將成功帶回內地的一夥價值56萬多港元的鑽石拿去還賭債，故無錢賠償，法庭將他犯案時身上的2000多元港幣及4000多元人民幣現金交予受害公司聊作補償。



案情指，於2017年12月19日，被告到黃埔花園的MaBelle珠寶店，說要看一夥2卡鑽石，期間趁店員不為意時用假石換走真石後借故離開，到店員發覺時他已去如黃鶴。根據八達通及出入境紀錄，他得手後即乘港鐵到落馬洲出境返回內地。



到2018年1月11日，被告再從內地來港，當日再到尖沙咀美麗華廣場的A.Luxe珠寶店要求看2卡的鑽石，店員拿出一夥2.39卡、價值41萬港元，以及另一夥2卡的鑽石給被告看，被告趁店員轉身換走2.39卡的一夥，之後藉詞有朋友在等他便離開。



店員立即發現鑽石被換走，立即追出並高聲求救。一名休班警長聞叫追捕並成功制服被告，在他手中起回被盜的真鑽石，並在他的衣袋內找到3夥假寶石。



經查問下被告先是三緘其口，之後承認4夥假石是在內地用20元人民幣購入，並帶來香港犯案。他並承認黃埔MaBelle一案亦是他所為。